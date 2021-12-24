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Путин заявил, что в России будет продолжена программа мегагрантов для учёных

Президент призвал выстраивать её так, чтобы выдающиеся учёные могли сформировать в стране сильные международные коллективы.

24 декабря, 12:51

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Программа мегагрантов для учёных будет продолжена в России. Об этом президент Владимир Путин заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Прежде всего, будет продолжена программа мегагрантов. При этом будем так выстраивать её механизмы, чтобы выдающиеся учёные могли сформировать в России сильные международные научные коллективы", — отметил глава государства.

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А ранее президент выступил за увеличение объёмов мегагрантов на научные исследования, а также за увеличение сроков реализации проектов в рамках этих грантов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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