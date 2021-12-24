Путин заявил, что в России будет продолжена программа мегагрантов для учёных

Программа мегагрантов для учёных будет продолжена в России. Об этом президент Владимир Путин заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Прежде всего, будет продолжена программа мегагрантов. При этом будем так выстраивать её механизмы, чтобы выдающиеся учёные могли сформировать в России сильные международные научные коллективы", — отметил глава государства.