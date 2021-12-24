Путин поручил Мишустину решить вопросы, поднятые на пресс-конференции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен заняться решением проблем, о которых сообщили журналисты из российских регионов в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

"Михаил Владимирович, прошу вас обратить внимание на те вопросы, которые вчера задавали корреспонденты из регионов в ходе итоговой пресс-конференции", — заявил Путин в ходе встречи с членами правительства.

Глава России уточнил, что речь идёт о региональных вопросах, включая проблемы в Дагестане, касающиеся энерго- и водоснабжения. Помимо того, Мишустин должен заняться темой преодоления последствий аварии ТЭЦ в Бурятии.