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Путин поручил Мишустину решить вопросы, поднятые на пресс-конференции

В том числе премьер-министр должен заняться темой преодоления последствий аварии ТЭЦ в Бурятии.

24 декабря, 12:42

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен заняться решением проблем, о которых сообщили журналисты из российских регионов в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

"Михаил Владимирович, прошу вас обратить внимание на те вопросы, которые вчера задавали корреспонденты из регионов в ходе итоговой пресс-конференции", — заявил Путин в ходе встречи с членами правительства.

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Глава России уточнил, что речь идёт о региональных вопросах, включая проблемы в Дагестане, касающиеся энерго- и водоснабжения. Помимо того, Мишустин должен заняться темой преодоления последствий аварии ТЭЦ в Бурятии.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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