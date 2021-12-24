Путин поручил кабмину обратить особое внимание на программу занятости молодёжи
Глава государства отметил, что важно в целом переходить от экстренных мер поддержки к системным действиям по стимулированию занятости данной категории граждан.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства поручил уделить особое внимание программе занятости молодёжи, которую кабмин разработал вместе с представителями партии "Единая Россия". Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Особое внимание прошу уделить программе занятости молодёжи. Важно в целом переходить от экстренных мер поддержки к системным действиям по стимулированию занятости. По привлечению инвестиций и проектов, значимых для комфортной жизни людей", — отметил глава государства.
Ранее Лайф сообщал, что кабмин утвердил программу содействия занятости молодёжи до 2030 года. В частности, планируется сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей.
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