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В порт Одессы вошёл французский ракетный фрегат Auvergne D654

Это уже десятый заход судов НАТО в город в 2021-м. Отмечается, что на территории Незалежной корабль пробудет до 28 декабря.

24 декабря, 12:32

Auvergne D654. Фото © Flickr.com / Naval Surface Warriors

Французский ракетный фрегат Auvergne D654 вошёл в порт Одессы (Украина). Об этом сообщает интернет-издание "Думская.net".

По информации портала, боевой корабль НАТО начал швартоваться у причала морского вокзала примерно в 10:30 по мск. Как стало известно, командный состав судна вышел встречать командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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Также отмечается, что это десятый по счёту заход боевых кораблей-сапёров Североатлантического альянса в Одессу в 2021 году. Уточняется, что французский фрегат зашёл в акваторию Чёрного моря ещё 14 декабря. По данным портала, на территории Незалежной он пробудет до 28 декабря.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Резников попросил у НАТО наступательное вооружение. Он подчеркнул, что не исключает вероятность нападения Москвы на Киев, но признал, что сейчас "большой угрозы нет".


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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