В порт Одессы вошёл французский ракетный фрегат Auvergne D654

Французский ракетный фрегат Auvergne D654 вошёл в порт Одессы (Украина). Об этом сообщает интернет-издание "Думская.net".

По информации портала, боевой корабль НАТО начал швартоваться у причала морского вокзала примерно в 10:30 по мск. Как стало известно, командный состав судна вышел встречать командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Также отмечается, что это десятый по счёту заход боевых кораблей-сапёров Североатлантического альянса в Одессу в 2021 году. Уточняется, что французский фрегат зашёл в акваторию Чёрного моря ещё 14 декабря. По данным портала, на территории Незалежной он пробудет до 28 декабря.