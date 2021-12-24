Сын ветерана счёл справедливым приговор блогеру, помочившемуся на портрет его отца
Сергей Фролов не исключил, что 19-летний Матвей Юферов решит обжаловать приговор, а в последствии выйдет досрочно.
Скриншот из видео © Пресс-служба Измайловского районного суда Москвы
Сын ветерана Анатолия Фролова, на портрет которого помочился блогер Матвей Юферов, назвал приговор 19-летнему молодому человеку достаточно справедливым.
"Ну что сказать… Хорошо, что не по максимуму, это точно", — заявил Сергей Фролов в беседе с телеканалом "360".
Напомним, что за свои действия 19-летний блогер получил четыре года колонии общего режима. Весь процесс он заснял и выложил в Сеть. Его обвинили в осквернении памяти защитников Отечества. Кроме того, парня на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете.
Сын ветерана предположил, что, скорее всего, Матвея освободят досрочно и, вероятно, он обжалует приговор. Также он назвал постановление суда одновременно не слишком мягким, но и не очень суровым. А запрет на публикации в соцсетях счёл самым верным в вердикте.
Ранее Лайф рассказывал, что в Смоленской области задержан блогер, оскорбивший память ветерана войны в соцсетях. Следователи провели обыск в доме подозреваемого и изъяли компьютерную технику. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.
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