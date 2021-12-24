Сын ветерана счёл справедливым приговор блогеру, помочившемуся на портрет его отца

Сын ветерана Анатолия Фролова, на портрет которого помочился блогер Матвей Юферов, назвал приговор 19-летнему молодому человеку достаточно справедливым.

"Ну что сказать… Хорошо, что не по максимуму, это точно", — заявил Сергей Фролов в беседе с телеканалом "360".

Напомним, что за свои действия 19-летний блогер получил четыре года колонии общего режима. Весь процесс он заснял и выложил в Сеть. Его обвинили в осквернении памяти защитников Отечества. Кроме того, парня на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете.

Сын ветерана предположил, что, скорее всего, Матвея освободят досрочно и, вероятно, он обжалует приговор. Также он назвал постановление суда одновременно не слишком мягким, но и не очень суровым. А запрет на публикации в соцсетях счёл самым верным в вердикте.