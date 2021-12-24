Двое заключённых сбежали из колонии-поселения в Волгограде
Оба преступника были осуждены за кражи. Один из них отсидел уже десять месяцев, а второй — полгода.
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Из колонии-поселения № 3 в Волгограде сбежали двое заключённых — 19-летний Дмитрий Корней и 23-летний Георгий Вязовиков. Как уточнил источник Лайфа, инцидент произошёл накануне, 23 декабря, побег преступники совершили через основное ограждение.
Отмечается, что оба заключённых были осуждены за кражи, но в разное время. Так, Вязовикова в феврале текущего года приговорили к двум годам лишения свободы, а Корнея в июне 2021 года — к трём с половиной годам заключения.
В данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении дела по факту побега.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ростовской области задержали сбежавшего в ноябре из психбольницы Подмосковья осуждённого. Взяли его у местной шиномонтажки, куда он пытался устроиться работать. Сопротивления злоумышленник не оказывал.
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