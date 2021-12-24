Двое заключённых сбежали из колонии-поселения в Волгограде

Из колонии-поселения № 3 в Волгограде сбежали двое заключённых — 19-летний Дмитрий Корней и 23-летний Георгий Вязовиков. Как уточнил источник Лайфа, инцидент произошёл накануне, 23 декабря, побег преступники совершили через основное ограждение.

Отмечается, что оба заключённых были осуждены за кражи, но в разное время. Так, Вязовикова в феврале текущего года приговорили к двум годам лишения свободы, а Корнея в июне 2021 года — к трём с половиной годам заключения.

В данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении дела по факту побега.