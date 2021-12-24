Лукашенко 28 декабря приедет в Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28–29 декабря посетит с рабочим визитом Россию. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

28 декабря Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге. На собрании будут обсуждаться итоги председательства Белоруссии в Содружестве в течение 2021 года. Также лидеры рассмотрят варианты решения общих актуальных проблем и разберут дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

29 декабря Лукашенко встретится лично с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества Минска и Москвы.