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Лукашенко 28 декабря приедет в Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии планирует принять участие во встрече глав государств — участников СНГ и провести личную беседу с Владимиром Путиным.

24 декабря, 12:27

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28–29 декабря посетит с рабочим визитом Россию. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

28 декабря Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге. На собрании будут обсуждаться итоги председательства Белоруссии в Содружестве в течение 2021 года. Также лидеры рассмотрят варианты решения общих актуальных проблем и разберут дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

29 декабря Лукашенко встретится лично с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества Минска и Москвы.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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