Путин призвал защитить россиян от резких ценовых колебаний

Власти России должны работать над тем, чтобы повышать доходы жителей и защищать их от резких ценовых колебаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время предновогодней встречи с правительством, которая прошла в режиме видеосвязи.

Российский лидер подчеркнул, что вопрос повышения доходов является ключевым и здесь нужно использовать все меры экономической политики, в том числе необходимо продолжить курс на подавление инфляции. Путин также добавил, что выросла инфляция, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан.

"В первом случае нам нужно всё сделать для того, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять её. А реальные располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы", — заключил президент.