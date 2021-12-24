Путин призвал защитить россиян от резких ценовых колебаний
Российский лидер подчеркнул, что вопрос повышения доходов граждан является ключевым и здесь нужно использовать все меры экономической политики.
Владимир Путин © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Власти России должны работать над тем, чтобы повышать доходы жителей и защищать их от резких ценовых колебаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время предновогодней встречи с правительством, которая прошла в режиме видеосвязи.
Российский лидер подчеркнул, что вопрос повышения доходов является ключевым и здесь нужно использовать все меры экономической политики, в том числе необходимо продолжить курс на подавление инфляции. Путин также добавил, что выросла инфляция, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан.
"В первом случае нам нужно всё сделать для того, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять её. А реальные располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы", — заключил президент.
Напомним, накануне, 23 декабря, во время ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что кабмин должен сделать всё, чтобы выполнялись обещания по пенсиям прошлых лет. Российский лидер также анонсировал принятие решений по так называемому силовому блоку, чтобы выравнять доходы людей, которые работают в правоохранительных органах.
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