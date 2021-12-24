Новая индексация: У кого и на сколько вырастут пенсии в 2022 году Доплаты для пенсионеров — как их видят на следующий год Минфин и Минтруд. Кому из пенсионеров положен перерасчёт с увеличением, а кому нет — разбирался Лайф. 23 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

В уходящем году, несмотря на то что Госдума уже приняла федеральный бюджет на 2022 год, однозначного понимания о том, кому и на сколько повысят пенсии, до сих пор нет. Формально на сегодня в бюджете предусмотрено, что Пенсионный фонд России (ПФР) должен получить средства, достаточные для повышения с 1 января 2022 года страховых пенсий по старости на 5,9%, а социальных (их обычно индексируют в апреле) — на 7,7%. Однако президент РФ дал поручение правительству рассмотреть вопрос об увеличении этих заявленных в бюджете процентов, так как они ниже официальной инфляции, что недопустимо, так как по закону индексация пенсий должна быть выше инфляции. Ровно это же президент Путин повторил и в ходе своей пресс-конференции 23 декабря 2021 года.

Официальный ответ на слова президента пока дал только Минтруд, который заявил, что подготовил предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров в следующем году. По оценкам данного министерства, страховые пенсии могут быть проиндексированы уже в первой половине следующего года на 7,7%, а во второй половине года — на уровень не ниже инфляции, но более точных цифр названо не было.

А вот Минфин, напротив, пока от официальных ответов воздерживается, хотя источник Лайфа в министерстве подтвердил, что вопрос об исполнении поручений президента в стадии глубокой проработки, но в приоритетном порядке рассматривается индексация пенсий тех россиян, у которых нет дополнительных источников дохода. Что же касается механизма реализации, то собеседник Лайфа подчеркнул, что с большой долей вероятности для пенсионеров в течение года будут подготовлены разовые выплаты, которые позволят повысить пенсии на уровень не ниже инфляции, но это при условии, если эта самая инфляция не вырастет до уровня двузначной цифры, иначе неизбежна внеплановая индексация.

— То, что вопрос индексации затрагивается на уровне президента, сигнализирует о том, что, скорее всего, решение по данному вопросу уже подготовлено, — считает начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" кандидат экономических наук Олег Абелев. — Однако дело не только в проценте индексации базовой величины пенсии, но и в тех доплатах, которые положены пенсионерам. И вот с доплатами есть проблема, так как их размер устанавливают региональные власти. Они не могут этого сделать, превысив рамки принятых региональных бюджетов. По крайней мере, пока не пройдёт специальной процедуры согласования в Правительстве РФ. Поэтому на сегодняшний день никто из чиновников официально не называет точные цифры возможных прибавок.

Действительно, в соответствии с законом № 166-ФЗ "О пенсионном обеспечении в РФ" сейчас для всех россиян пенсия назначается государством, её фиксированная базовая величина выплачивается всем пенсионерам по старости в едином размере, который и должен ежегодно индексироваться с учётом инфляции. Но у многих россиян значительная часть денег, что полагается к пенсии, состоит из региональных доплат. Для неработающих пенсионеров, у которых совокупный уровень выплаты не достигает прожиточного минимума, положены социальные надбавки (статья 1 закона № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"). Но прожиточный минимум в каждом регионе устанавливается распорядительным актом местной администрации (статья 4 закона 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в РФ"), и, чем выше уровень жизни в регионе, тем больше доплачивают к пенсии в случае, если она ниже минимума.

— В прошлые годы в некоторых регионах местные власти при увеличении федеральных пенсионных выплат шли даже на уменьшение региональных надбавок. И в итоге пенсионер получал примерно ту же пенсию, что и годом ранее, однако в будущем (2022 году) так сделать не получится, — утверждает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Дело в том, что в будущем году федеральный прожиточный уровень пенсионеров установлен в размере 10 882 рубля, а по закону, если федеральный прожиточный уровень выше регионального, пенсионеру положена доплата до размера того, который больше. Снизить этот размер теперь не получится.

При этом на следующий год дополнительно уже установлены следующие параметры пенсионных выплат:

– фиксированная выплата к страховой пенсии (базовая часть) с 1 января увеличится с 6044 рублей до 6401 рубля;

– ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которая положена некоторым категориям льготников, увеличат на 5,8% (произойдёт это с 1 февраля 2022 года);

– также на величину 5,8% с 1 февраля будущего года увеличится стоимость набора социальных услуг (НСУ), положенных тем пенсионерам, которые приняли решение получать их в денежной форме;

– с 1 января 2022 года надбавку к пенсии в размере 25% должны получать и те пенсионеры, которые прожили в сельской местности не менее 30 лет.

Причём неважно, где будет проживать пенсионер на момент достижения им пенсионного возраста, даже если он переедет жить в город, но ранее прожил в селе 30 лет, всё равно эту доплату ему начислить обязаны.

Как получают доплату работающие пенсионеры

Отдельная ситуация с индексацией пенсий тех пенсионеров, которые продолжают работать официально. Согласно данным Счётной палаты РФ, их более 8,6 миллиона человек,то есть примерно пятая часть от общего числа всех пенсионеров в России.

Как следует из принятого на 2022 год бюджета, работающим пенсионерам на перерасчёт своих пенсий рассчитывать не стоит. Им проиндексируют пенсионные выплаты только после официального увольнения с работы. Согласно действующему законодательству, индексация пенсий для работающих и неработающих пенсионеров происходит по одному и тому же коэффициенту. То есть с 1 января будущего года все пенсии будут проиндексированы одинаково (пока на 5,9%). Но для работающего пенсионера перерасчёт будет лишь номинальным, так как выплаты такой пенсионер будет получать ровно в том же размере, в котором они были ему назначены до трудоустройства.

В Минтруде объяснять, почему кабмин уже несколько лет не индексирует пенсии работающим пенсионерам, не стали. А вот в Минфине сослались на слова руководителя этого ведомства Антона Силуанова, который в своё время заявил, что пенсия — это компенсация за утраченный заработок, если пенсионер, который получает пенсию, ещё и работает, заработок им не утрачен.

Правда, некоторые работающие пенсионеры по-своему реагируют на заявления Минфина — они придумали свой лайфхак: в конце каждого года эти пенсионеры пишут заявление об увольнении, а в феврале будущего года снова устраиваются на ту же самую работу. И в этом случае выполняются все требования закона, позволяющие таким пенсионерам попасть в списки ПФР на индексацию.

Авторы Никита Юрченко