В распоряжении Лайфа появился снимок одной из поздравительных открыток, которые президент России Владимир Путин отправит по случаю Нового года и Рождества чиновникам и главам госкорпораций.

Поздравительная открытка от президента. © LIFE

"От души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! С этими замечательными, всеми любимыми праздниками связаны добрые семейные традиции, особая неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение желаний", — гласит текст президентской открытки.

Также российский лидер пожелал госслужащим успехов, здоровья и всего самого доброго в наступающем 2022 году.