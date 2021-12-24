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"Пусть год станет успешным": Лайф узнал, как выглядит новогодняя открытка от Путина

Поздравления с тёплыми пожеланиями российский лидер направит чиновникам и главам госкорпораций.

24 декабря, 12:52

Владимир Путин. © Kremlin.ru

В распоряжении Лайфа появился снимок одной из поздравительных открыток, которые президент России Владимир Путин отправит по случаю Нового года и Рождества чиновникам и главам госкорпораций.

Поздравительная открытка от президента. © LIFE

Поздравительная открытка от президента. © LIFE

"От души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! С этими замечательными, всеми любимыми праздниками связаны добрые семейные традиции, особая неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение желаний", — гласит текст президентской открытки.

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Также российский лидер пожелал госслужащим успехов, здоровья и всего самого доброго в наступающем 2022 году.

А ранее глава государства призвал россиян не забывать про меры безопасности после первого же новогоднего тоста. Путин указал, что перед праздниками традиционно увеличивается пассажиропоток во всех регионах страны. В связи с этим он порекомендовал гражданам быть особенно осторожными в этот период.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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