"Пусть год станет успешным": Лайф узнал, как выглядит новогодняя открытка от Путина
Поздравления с тёплыми пожеланиями российский лидер направит чиновникам и главам госкорпораций.
Владимир Путин. © Kremlin.ru
В распоряжении Лайфа появился снимок одной из поздравительных открыток, которые президент России Владимир Путин отправит по случаю Нового года и Рождества чиновникам и главам госкорпораций.
Поздравительная открытка от президента. © LIFE
"От души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! С этими замечательными, всеми любимыми праздниками связаны добрые семейные традиции, особая неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение желаний", — гласит текст президентской открытки.
Также российский лидер пожелал госслужащим успехов, здоровья и всего самого доброго в наступающем 2022 году.
А ранее глава государства призвал россиян не забывать про меры безопасности после первого же новогоднего тоста. Путин указал, что перед праздниками традиционно увеличивается пассажиропоток во всех регионах страны. В связи с этим он порекомендовал гражданам быть особенно осторожными в этот период.
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