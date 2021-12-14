Россияне назвали примеры для подражания, среди эталонов Тайсон и Полковник Сандерс

Каждый пятый опрошенный россиянин в возрасте от 18 до 30 лет на данный момент самостоятельно изучает новую для него профессию по видеолекциям, учебникам и другим доступным онлайн-ресурсам, а 56% молодых респондентов хотели бы в перспективе стать предпринимателями и запустить свой стартап, показало совместное исследование сервиса "Ситимобил для бизнеса", "VK Образования" и ResearchMe, оказавшееся в распоряжении Лайфа.

Так, более половины молодых людей хотят работать на себя, при этом 38% из них говорят о будущем собственном деле как о далёкой мечте, 18% имеют конкретный план по реализации собственного бизнеса, а 4% респондентов уже работают на себя. Ещё 4% признались, что пробовали однажды запустить собственный продукт, но им хочется попробовать свои силы ещё раз. 22% опрошенных ответили, что не хотели бы заниматься предпринимательством. 14% никогда не задумывались о том, чтобы начать собственное дело.

Мнения по поводу того, что необходимо начинающему предпринимателю для открытия своего дела, разделились: 23% опрошенных считают, что сначала нужно создать бизнес-план, 21% — что в первую очередь нужна идея для бизнеса, 15% начали бы с исследования аудитории и выбора ниши, 10% сразу бы подумали об источниках финансирования собственного дела, а 9% респондентов уверены, что прежде всего нужно найти единомышленников. 6% россиян до 30 лет считают, что сначала нужно пройти курс по предпринимательству. Ещё 4% не знают, какие первые шаги нужно предпринять, но уверены, что всю информацию можно найти в интернете. 12% же не имеют представления, что нужно делать в первую очередь для открытия бизнеса.

Самыми привлекательными отраслями для создания и развития собственного стартапа россияне считают сферы рекламы и маркетинговых технологий, сервисы доставки еды и продуктов, образовательные технологии и медицинские разработки. Интересно, что менее половины респондентов планируют строить карьеру в России, 12% опрошенных хотели бы работать за рубежом. Кстати, для получения нового опыта больше половины молодых россиян согласны пройти бесплатную стажировку в компании, деятельность которой их привлекает, а 35% опрошенных не хотят стажироваться бесплатно, так как считают, что любой труд должен оплачиваться.

А ещё примечательно, что почти у четверти опрошенных представителей молодёжи есть пример для подражания в лице какого-то известного предпринимателя или бизнесмена. В список вдохновляющих молодых россиян личностей попали Илон Маск, Билл Гейтс, Павел Дуров, Марк Цукерберг, а также Стив Джобс, Полковник Сандерс, Майк Тайсон, Уолт Дисней, Игорь Рыбаков, Ксения Собчак и Маурицио Гуччи.