Член ОП Данюк назвал оборотный штраф в 7,2 млрд закономерным ответом на нарушения Google

Оборотный штраф компании Google в размере 7,2 миллиарда рублей является логичным шагом в борьбе с противоправным контентом в рамках нашего законодательства. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

"Наложение штрафа стало закономерным шагом, потому что ни одна компания, будь то Google или другой цифровой гигант, не может игнорировать наше законодательство и пренебрегать интересами российских пользователей", — уточнил собеседник.

Как напомнил Данюк, Роскомнадзор неоднократно пытался призвать компанию к модерации контента, однако она не реагировала.

"Наш российский суд неоднократно назначал Google наказания в виде штрафа за нарушения, и самое интересное, что значительная часть этих штрафов до сих пор не оплачена", — подчеркнул специалист.

Что странно, ведь IT-гигант неоднократно убеждал Роскомнадзор в заинтересованности в совместной с Российским государством работе, утверждает Данюк.

"Сервис продолжает игнорировать оплату справедливо наложенных штрафов и самое главное и вопиющее — не устраняет контент", — добавил специалист.

Данюк заметил, что крупные IT-компании зарабатывают на нашем рынке огромные деньги и обязаны соблюдать закон. А решение российского суда является разительно более мягким, чем у зарубежных коллег.

"По сути, наше законодательство и позиция государства — она намного более либеральна и демократична в каком-то смысле, чем в Европе. Там были суммы в $5 миллиардов в 2018 году", — заключил Данюк.