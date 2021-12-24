Хинштейн счёл правильным решение назначить Google оборотный штраф в 7,2 млрд

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал правильным решение суда назначить Google оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

"Считаю, что это правильное решение, потому что до этого Google уже подвергался многочисленным штрафам. Наш закон чётко устанавливает, что если у тебя повторные штрафы, то масштаб [штрафов], соответственно, возрастает", — подчеркнул депутат.

По словам Хинштейна, если IT-гигант не реагирует на классические взыскания, следующим шагом является оборотный штраф.

"Поскольку они уже получили ранее штрафы, в том числе за размещение негативного контента, включая суицид и прочее, то по закону следующая история — это оборотный штраф", — заключил глава думского комитета.