НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Хинштейн счёл правильным решение назначить Google оборотный штраф в 7,2 млрд

По словам парламентария, такая мера оправданна, если принудить компанию к соблюдению законодательства не удаётся классическими взысканиями.

24 декабря, 13:08

Александр Хинштейн. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал правильным решение суда назначить Google оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

"Считаю, что это правильное решение, потому что до этого Google уже подвергался многочисленным штрафам. Наш закон чётко устанавливает, что если у тебя повторные штрафы, то масштаб [штрафов], соответственно, возрастает", — подчеркнул депутат.

По словам Хинштейна, если IT-гигант не реагирует на классические взыскания, следующим шагом является оборотный штраф.

"Поскольку они уже получили ранее штрафы, в том числе за размещение негативного контента, включая суицид и прочее, то по закону следующая история это оборотный штраф", — заключил глава думского комитета.

Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей

Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей

Ранее Татьяна Москалькова призвала защитить россиян от фейков в Сети. При этом омбудсмен предупредила о том, что нельзя впадать в другую крайность — вводить цензуру и тотальный контроль.

Член ОП Данюк назвал оборотный штраф в 7,2 млрд закономерным ответом на нарушения Google

Член ОП Данюк назвал оборотный штраф в 7,2 млрд закономерным ответом на нарушения Google

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1