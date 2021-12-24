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Ростехнадзор приостановил добычу угля на самой глубокой шахте России

Работа на выработке "Комсомольская" в Коми вынужденно встала из-за многочисленных нарушений, в том числе из-за повышенной концентрации метана.

24 декабря, 13:20
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Печорское управление Ростехнадзора приостановило добычу угля на шахте "Комсомольская" в Республике Коми из-за многочисленных нарушений, в том числе из-за повышенной концентрации метана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Предприятие является объектом АО "Воркутауголь".

"В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, действующих норм и правил. <…> Допущены нарушения требований технической документации, местные и слоевые скопления метана, превышающие максимально допустимую концентрацию", — говорится в сообщении.

Шахта "Комсомольская" на карте Воркутинского угольного месторождения появилась в 1977 году на расстоянии 11 километров от Воркуты. Сегодня она работает на глубине порядка 1100 метров и, как утверждается на сайте АО "Воркутауголь", является самой глубокой шахтой России.

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Напомним, что в конце ноября трагедией закончился пожар из-за метана на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. На момент ЧП там находилось 287 горняков. В результате погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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