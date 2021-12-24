Ростехнадзор приостановил добычу угля на самой глубокой шахте России

Печорское управление Ростехнадзора приостановило добычу угля на шахте "Комсомольская" в Республике Коми из-за многочисленных нарушений, в том числе из-за повышенной концентрации метана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Предприятие является объектом АО "Воркутауголь".

"В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, действующих норм и правил. <…> Допущены нарушения требований технической документации, местные и слоевые скопления метана, превышающие максимально допустимую концентрацию", — говорится в сообщении.