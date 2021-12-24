Собянин: Кластер "Ломоносов" в долине МГУ достроят в 2023 году
Кроме того, ведётся строительство ещё восьми корпусов. Как отметил столичный мэр, общая площадь объектов составляет около 450 тысяч квадратных метров.
Собянин осмотрел ход строительства кластера "Ломоносов" инновационного центра МГУ. © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
В столичном районе Раменки вовсю кипит строительство кластера "Ломоносов" на территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ имени Ломоносова "Воробьёвы горы". Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, современный корпус будет готов принять студентов уже в 2023 году. Сегодня, 24 декабря, градоначальник вместе с ректором вуза Виктором Садовничим ознакомился с ходом строительства нового центра — всего их будет девять.
"По поручению президента строится научно-технологическая долина МГУ. Всего около 450 тысяч квадратных метров первоклассных лабораторий, производственных помещений. <...> Здание, возле которого мы находимся, это "Ломоносов" — многофункциональный корпус, который должен быть введён в 2023 году. Уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих IT-компаний, в том числе и выпускников МГУ, студентов, аспирантов", — передаёт пресс-служба мэра и Правительства Москвы слова Собянина.
В свою очередь, Садовничий отметил, что в новом центре в общей сложности будут сосредоточены тысячи стартапов и проектов, более 300 из которых уже определены. По словам ректора, примеру МГУ последовали и многие другие университеты страны, также проектируя аналогичные просветительские "долины".
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, корпус "Ломоносов" является флагманским корпусом научно-технологической долины. Помимо него ведётся строительство ещё восьми кластеров. Среди них — "Нанотех", "Инжиниринг", "Биомед", "Космос", "Инфотех", "Геотех", а также междисциплинарный корпус для международных гуманитарных дисциплин и так называемый кластер, где разместятся офисы компаний. Все объекты строятся за счёт средств федерального бюджета.
А ранее Лайф сообщал, что Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железной дороги до Петербурга. Протяжённость новой магистрали составит около 680 километров, время в пути из Москвы до Северной столицы составит 2 часа 30 минут.
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