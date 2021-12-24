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Собянин: Кластер "Ломоносов" в долине МГУ достроят в 2023 году

Кроме того, ведётся строительство ещё восьми корпусов. Как отметил столичный мэр, общая площадь объектов составляет около 450 тысяч квадратных метров.

24 декабря, 13:32

Собянин осмотрел ход строительства кластера "Ломоносов" инновационного центра МГУ. © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова

В столичном районе Раменки вовсю кипит строительство кластера "Ломоносов" на территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ имени Ломоносова "Воробьёвы горы". Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, современный корпус будет готов принять студентов уже в 2023 году. Сегодня, 24 декабря, градоначальник вместе с ректором вуза Виктором Садовничим ознакомился с ходом строительства нового центра — всего их будет девять.

"По поручению президента строится научно-технологическая долина МГУ. Всего около 450 тысяч квадратных метров первоклассных лабораторий, производственных помещений. <...> Здание, возле которого мы находимся, это "Ломоносов" — многофункциональный корпус, который должен быть введён в 2023 году. Уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих IT-компаний, в том числе и выпускников МГУ, студентов, аспирантов", — передаёт пресс-служба мэра и Правительства Москвы слова Собянина.

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В свою очередь, Садовничий отметил, что в новом центре в общей сложности будут сосредоточены тысячи стартапов и проектов, более 300 из которых уже определены. По словам ректора, примеру МГУ последовали и многие другие университеты страны, также проектируя аналогичные просветительские "долины".

  • © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
    © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
  • © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
    © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
  • © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
    © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
  • © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
    © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
  • © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
    © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова

© Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова

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Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, корпус "Ломоносов" является флагманским корпусом научно-технологической долины. Помимо него ведётся строительство ещё восьми кластеров. Среди них — "Нанотех", "Инжиниринг", "Биомед", "Космос", "Инфотех", "Геотех", а также междисциплинарный корпус для международных гуманитарных дисциплин и так называемый кластер, где разместятся офисы компаний. Все объекты строятся за счёт средств федерального бюджета.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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