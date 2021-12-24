Названы первые участники нового сезона проекта "Танцы со звёздами"
В 12-м сезоне шоу победили Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Второе место взяли Дава и Дарья Палей, а третье — Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили.
Заставка проекта "Танцы со звёздами". Фото © Wikipedia
Народный артист России Дмитрий Харатьян станет участником нового 13-го сезона проекта "Танцы со звёздами" на телеканале "Россия-1". Пару ему в шоу составит российская танцовщица Ульяна Максимкина, пишет РИА "Новости".
"Я рад, что проект "Танцы со звёздами" входит в мою жизнь. Надеюсь, я получу много ярких впечатлений, эмоций и много творческого опыта. Танец — это часть актёрской профессии, ему учат в институте. Я считаю, что для любого артиста попасть на проект "Танцы со звёздами", поработать с профессионалами такого уровня — это подарок судьбы!" — сообщил Харатьян.
Максимкина уже принимала участие в 12-м сезоне проекта. Танцовщица выступала в паре с актёром Антоном Шагиным, они заняли пятое место. Победителями сезона стали Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Второе место взяли Дава и Дарья Палей, а третье — Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили.
Ранее пресс-служба Первого канала заявила, что "Поле чудес" сохранит своё название. Там также подчеркнули, что проект не будет воспроизводиться на других каналах.
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