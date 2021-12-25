Накануне ученица "Ангелов Плющенко" Софья Муравьёва показала в короткой программе второй результат, но через два часа с неё сняли один балл за задержку старта. В результате она переместилась на третью позицию, пропустив вперёд трёхкратную чемпионку России Анну Щербакову из группы Этери Тутберидзе. По словам Рудковской, протест подал заместитель начальника отделения "Хрустальный" школы "Самбо-70" Эдуард Аксёнов.

"На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место. Софья на Олимпийские игры не отбирается, так как не проходит по возрасту, так бы, наверное, мы поборолись за этот балл. Наши юристы считают это незаконным, так скажем, и по временным показателям, и по другим аспектам. <...> Юристы ещё вчера были настроены отвоевать этот балл, но Евгений и наша команда тренеров приняли решение не обращать на это внимания из уважения к организаторам и федерации", — заявила Рудковская.