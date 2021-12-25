Биатлонистка Сливко победила в индивидуальной гонке на "Ижевской винтовке"

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на турнире "Ижевская винтовка", который проходит в столице Удмуртии. Соревнования являются этапом Кубка России.

Из-за мороза дистанция была сокращена с традиционных 15 километров до 12,5. Штраф за каждый промах на огневых рубежах составлял 45 секунд.

Сливко оставила незакрытыми три мишени и показала результат 42 минуты 59,0 секунды. Второй стала Лариса Куклина, с двумя промахами отставшая на 3,1 секунды. Третий результат показала Анастасия Егорова (два промаха, +10,5).