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Биатлонистка Сливко победила в индивидуальной гонке на "Ижевской винтовке"

В тройку призёрок также попали Лариса Куклина и Анастасия Егорова.

25 декабря, 09:50

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на турнире "Ижевская винтовка", который проходит в столице Удмуртии. Соревнования являются этапом Кубка России.

Из-за мороза дистанция была сокращена с традиционных 15 километров до 12,5. Штраф за каждый промах на огневых рубежах составлял 45 секунд.

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Сливко оставила незакрытыми три мишени и показала результат 42 минуты 59,0 секунды. Второй стала Лариса Куклина, с двумя промахами отставшая на 3,1 секунды. Третий результат показала Анастасия Егорова (два промаха, +10,5).

Позднее в субботу в Ижевске пройдёт мужская индивидуальная гонка.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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