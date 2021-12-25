Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой после победы в Пхёнчхане возникли психологические проблемы. Об этом она рассказала в документальном фильме Первого канала "Откровенный разговор".

"Понимая, что она уже не тратит 12 часов на катке, совершенно она не в таком шейпе, не хочет она ехать и перед всем миром кататься, понимая, что она не так сильна, может проиграть... Она не приходила на тренировки — не потому, что она ленилась, просто не могла преодолеть это морально", — сказала Тутберидзе.

Загитова является первой и пока единственной российской фигуристкой, которая выиграла все крупные международные турниры на взрослом уровне, включая Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при.