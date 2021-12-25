"Не могла преодолеть морально": Тутберидзе рассказала о психологических проблемах Загитовой после победы на Олимпиаде
С декабря 2019 года прославленная спортсменка не принимает участия в соревнованиях.
Алина Загитова и Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой после победы в Пхёнчхане возникли психологические проблемы. Об этом она рассказала в документальном фильме Первого канала "Откровенный разговор".
"Понимая, что она уже не тратит 12 часов на катке, совершенно она не в таком шейпе, не хочет она ехать и перед всем миром кататься, понимая, что она не так сильна, может проиграть... Она не приходила на тренировки — не потому, что она ленилась, просто не могла преодолеть это морально", — сказала Тутберидзе.
Загитова является первой и пока единственной российской фигуристкой, которая выиграла все крупные международные турниры на взрослом уровне, включая Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при.
В последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В финале Гран-при в Турине Загитова стала шестой, после чего объявила о паузе в карьере. Об окончательном уходе из спорта спортсменка ничего не говорила.
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