Российский боксёр Кудряшов позавтракал и пообнимался с медведем

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов разместил видео на своей странице в "Инстаграме", как он кормит с ложки медведя по кличке Степан, а затем обнимается с ним. Спортсмен не испугался, даже когда медведь несколько раз "поцеловал" его лицо.

"Ужин отдай медведю", — подписал своё видео Кудряшов.

На видео слышно, как хозяин медведя пытается остановить своего питомца от чрезмерных ласк, однако боксёра действия животного не напугали. Он говорит: "А я не боюсь". Доказал это спортсмен, буквально разделив трапезу с хищником — откусив с ним одновременно от одной булочки.