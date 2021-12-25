Российский боксёр Кудряшов позавтракал и пообнимался с медведем
Они буквально разделили трапезу — одновременно откусывали от одной булочки. Боец заверил, что не боялся.
Фото © Instagram / dmitry__kudryashov
Российский боксёр Дмитрий Кудряшов разместил видео на своей странице в "Инстаграме", как он кормит с ложки медведя по кличке Степан, а затем обнимается с ним. Спортсмен не испугался, даже когда медведь несколько раз "поцеловал" его лицо.
"Ужин отдай медведю", — подписал своё видео Кудряшов.
На видео слышно, как хозяин медведя пытается остановить своего питомца от чрезмерных ласк, однако боксёра действия животного не напугали. Он говорит: "А я не боюсь". Доказал это спортсмен, буквально разделив трапезу с хищником — откусив с ним одновременно от одной булочки.
Ранее Лайф писал о том, что на Сахалине "банда" медведей-сладкоежек держит в страхе дачников. Группа хищников врывается в дома, выбивая двери и окна, и крушит всё на своём пути. А у одной женщины разбойники даже выпили бочку браги.
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