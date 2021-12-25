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Российский боксёр Кудряшов позавтракал и пообнимался с медведем

Они буквально разделили трапезу — одновременно откусывали от одной булочки. Боец заверил, что не боялся.

25 декабря, 04:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXxtCayNcoq/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dmitry__kudryashov</a></p>

Фото © Instagram / dmitry__kudryashov

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов разместил видео на своей странице в "Инстаграме", как он кормит с ложки медведя по кличке Степан, а затем обнимается с ним. Спортсмен не испугался, даже когда медведь несколько раз "поцеловал" его лицо.

"Ужин отдай медведю", — подписал своё видео Кудряшов.

Магаданцу пришлось отбиваться доской от заигравшегося медведя

Магаданцу пришлось отбиваться доской от заигравшегося медведя

На видео слышно, как хозяин медведя пытается остановить своего питомца от чрезмерных ласк, однако боксёра действия животного не напугали. Он говорит: "А я не боюсь". Доказал это спортсмен, буквально разделив трапезу с хищником — откусив с ним одновременно от одной булочки.

Ранее Лайф писал о том, что на Сахалине "банда" медведей-сладкоежек держит в страхе дачников. Группа хищников врывается в дома, выбивая двери и окна, и крушит всё на своём пути. А у одной женщины разбойники даже выпили бочку браги.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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