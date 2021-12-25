Песков заявил об отсутствии дедлайна для ответа США на предложения по безопасности
Москва вместе с тем заинтересована, чтобы реакция Запада на идеи Москвы была дана как можно скорее.
Дмитрий Песков © kremlin.ru
Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", — подчеркнул Песков в беседе с ТАСС.
Как писал Лайф, МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие.
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