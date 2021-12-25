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Песков заявил об отсутствии дедлайна для ответа США на предложения по безопасности

Москва вместе с тем заинтересована, чтобы реакция Запада на идеи Москвы была дана как можно скорее.

25 декабря, 04:05
<p>Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков © kremlin.ru

Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", — подчеркнул Песков в беседе с ТАСС.

МИД Украины заявил о желании участвовать в переговорах РФ и НАТО по гарантиям безопасности

МИД Украины заявил о желании участвовать в переговорах РФ и НАТО по гарантиям безопасности

Как писал Лайф, МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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