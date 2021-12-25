Гидрометцентр предупредил москвичей о метели и снежных заносах

В субботу в Московском регионе будет облачная погода со снегом, метелью и снежными заносами. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Там сообщается, что днём в Москве от пяти до семи градусов мороза, в ночные часы похолодает до минус 13 градусов. В Подмосковье чуть прохладней: днём ожидаются морозы до 10, а ночью — до 16 градусов.

"Снег, по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы", — говорится в сообщении Гидрометцентра. Жёлтый и оранжевый уровни погодной опасности в Московском регионе сохранятся.

В Гидрометцентре добавили, что порывы западного ветра в субботу могут достигать скорости 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 729 мм ртутного столба.