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Гидрометцентр предупредил москвичей о метели и снежных заносах

Порывы западного ветра могут достигать скорости 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 729 мм ртутного столба.

25 декабря, 03:54
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В субботу в Московском регионе будет облачная погода со снегом, метелью и снежными заносами. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Там сообщается, что днём в Москве от пяти до семи градусов мороза, в ночные часы похолодает до минус 13 градусов. В Подмосковье чуть прохладней: днём ожидаются морозы до 10, а ночью — до 16 градусов.

"Снег, по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы", — говорится в сообщении Гидрометцентра. Жёлтый и оранжевый уровни погодной опасности в Московском регионе сохранятся.

В Гидрометцентре добавили, что порывы западного ветра в субботу могут достигать скорости 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 729 мм ртутного столба.

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А ранее Лайф писал, что метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России после Нового года. По словам научного руководителя Гидрометцентра, прогнозы показывают, что зима будет неоднородной.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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