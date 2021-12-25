Гидрометцентр предупредил москвичей о метели и снежных заносах
Порывы западного ветра могут достигать скорости 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 729 мм ртутного столба.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
В субботу в Московском регионе будет облачная погода со снегом, метелью и снежными заносами. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
Там сообщается, что днём в Москве от пяти до семи градусов мороза, в ночные часы похолодает до минус 13 градусов. В Подмосковье чуть прохладней: днём ожидаются морозы до 10, а ночью — до 16 градусов.
"Снег, по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы", — говорится в сообщении Гидрометцентра. Жёлтый и оранжевый уровни погодной опасности в Московском регионе сохранятся.
В Гидрометцентре добавили, что порывы западного ветра в субботу могут достигать скорости 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 729 мм ртутного столба.
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А ранее Лайф писал, что метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России после Нового года. По словам научного руководителя Гидрометцентра, прогнозы показывают, что зима будет неоднородной.
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