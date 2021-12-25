Юрист Балакин рассказал, что грозит родителям за оставление ребёнка одного дома

Российское законодательство не запрещает оставлять ребёнка одного в квартире, однако, если он получит травму, родители могут понести уголовную ответственность и лишиться родительских прав. Об этом рассказал РИА "Недвижимость" президент национальной ассоциации "Комплаенс" Владимир Балакин.

По словам юриста, чётких рамок, определяющих возраст, с которого ребёнка можно оставлять одного дома, в российских законах нет. Однако необходимо помнить, что если при отсутствии родителей произойдёт несчастный случай, то им грозит серьёзное наказание. До 14 лет ребёнок считается малолетним, поэтому в случае травмы или ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, родители могут быть привлечены по статье Уголовного кодекса.

"Помимо уголовного наказания на основании полученных от полиции документов региональные органы опеки вправе поставить вопрос о лишении родительских прав в судебном порядке при наличии оснований подозревать дальнейшую угрозу жизни и здоровью ребёнка", — отметил Балакин.

Как сообщил специалист, в правоохранительные органы или органы опеки чаще всего обращаются сотрудники медицинских учреждений, в которые поступают пострадавшие дети. Также расследование могут инициировать сотрудники образовательных учреждений, родственники и соседи по многоквартирному дому. Юрист добавил, что при получении ребёнком несовместимых с жизнью травм виновным грозит наказание за причинение смерти по неосторожности — до двух лет тюрьмы.