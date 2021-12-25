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Колонна грузовиков застряла на трассе в Якутии в почти 50-градусный мороз

Водителям на помощь решено отправить вертолёт, который доставит им продовольствие и топливо.

25 декабря, 03:19

Фото © NewsYkt

В снегу в Кобяйском улусе Якутии застряла целая колонна грузовиков, сообщили в местной диспетчерской службе. В плену оказалось 12 автомашин и 18 водителей.

"Сообщение о застрявших машинах на автозимнике по направлению в село Сегян-Кюёль поступило в четверг днём. В снегу застряло 12 автомашин и 18 водителей", — отметили в ЕДДС Кобяйского улуса.

Как пишет портал NewsYkt, колонна находится в 27–30 километрах от села Сегян-Кюёль, глубина снегового покрова там полтора метра, температура воздуха — минус 47 градусов. Навстречу автомобилистам выехали дорожные службы, идёт пробивка автозимника. А пока вертолёт доставит водителям продовольствие и топливо. Людей эвакуируют на нём, если они выразят готовность покинуть место стоянки автомобилей.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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