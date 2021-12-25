"Больше не хулиганы": Кокорин поделился фото с Мамаевым на отдыхе в Дубае
Футболист снабдил снимок смайликами, у одного из которых сердечки вместо глаз.
Фото © Instagram / kokorin9
Скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев встретились на отдыхе в Дубае. Соответствующий снимок опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме" Кокорин.
На фото два футболиста запечатлены отдыхающими в баре. Кокорин сопроводил снимок смайликами — рукопожатием и лицом с двумя сердечками вместо глаз. А журналист "Спорт-Экспресса" опубликовал видео с этими двумя знаменитостями. Судя по всему, они сидят в том же баре и обсуждают что-то, глядя на экран смартфона. В публикации отмечено, что они "больше не хулиганы".
Дубай, держись 🪑 pic.twitter.com/l2xT3VDxtw— Руслан Абушкин (@abushkin2) December 24, 2021
Отметим, что буквально на днях "Химки" объявили о трансфере Павла Мамаева. С марта 2020 года бывший футболист сборной России выступал за "Ростов".
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Лайф напоминает, что Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки. Приговор суда был вынесен весной 2019 года, а в сентябре Кокорин и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца.
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