На фото два футболиста запечатлены отдыхающими в баре. Кокорин сопроводил снимок смайликами — рукопожатием и лицом с двумя сердечками вместо глаз. А журналист "Спорт-Экспресса" опубликовал видео с этими двумя знаменитостями. Судя по всему, они сидят в том же баре и обсуждают что-то, глядя на экран смартфона. В публикации отмечено, что они "больше не хулиганы".