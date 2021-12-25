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В Бурятии отменили режим ЧС, введённый из-за аварии на ТЭЦ

Из-за короткого замыкания там было ограничено теплоснабжение примерно тысячи домов.

25 декабря, 02:11
<p>Фото © <a href="https://03.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4638319" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Республике Бурятия</a></p>

Фото © МЧС по Республике Бурятия

В Бурятии отменили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, который был введён два дня назад из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Изменён статус режима — теперь он будет лишь муниципального значения, уточнили в оперативном штабе республики.

Авария произошла в ночь на 23 декабря: из-за короткого замыкания случился пожар, который привёл к отключению четырёх котлов и двух турбогенераторов. Возгорание было вскоре ликвидировано, никто не пострадал. Временно было ограничено теплоснабжение примерно тысячи домов.

"Котёл № 8 подключили сегодня ночью. Дополнительный пар подали на подогреватели, и утром температура по первой теплотрассе составляет 97,86 градуса, по второй, третьей и четвёртой — 97,16 градуса, по пятой теплотрассе — 95,05 градуса. То есть режим стабилизирован", — отметили в оперативном штабе.

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Остаётся подключить котёл № 6, это планируется сделать уже сегодня. Работа ведётся в круглосуточном режиме, что очень важно, потому что сегодня температура в Улан-Уде минус 32 градуса.

Лайф рассказывал, что прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. В надзорном ведомстве отметили, что будет дана оценка условиям, которые способствовали возникновению аварийной ситуации, а также соблюдению законодательства о теплоснабжении.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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