В Бурятии отменили режим ЧС, введённый из-за аварии на ТЭЦ

В Бурятии отменили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, который был введён два дня назад из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Изменён статус режима — теперь он будет лишь муниципального значения, уточнили в оперативном штабе республики.

Авария произошла в ночь на 23 декабря: из-за короткого замыкания случился пожар, который привёл к отключению четырёх котлов и двух турбогенераторов. Возгорание было вскоре ликвидировано, никто не пострадал. Временно было ограничено теплоснабжение примерно тысячи домов.

"Котёл № 8 подключили сегодня ночью. Дополнительный пар подали на подогреватели, и утром температура по первой теплотрассе составляет 97,86 градуса, по второй, третьей и четвёртой — 97,16 градуса, по пятой теплотрассе — 95,05 градуса. То есть режим стабилизирован", — отметили в оперативном штабе.

Остаётся подключить котёл № 6, это планируется сделать уже сегодня. Работа ведётся в круглосуточном режиме, что очень важно, потому что сегодня температура в Улан-Уде минус 32 градуса.