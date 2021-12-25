Российские учёные разработали дрон, способный заряжаться от ЛЭП

В России разработали проект дрона, который способен подзаряжаться от линий электропередачи, что значительно увеличивает продолжительность полёта. Соответствующий документ в Роспатент подали специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Минобороны РФ.

Как пишет РИА "Новости", такой беспилотник представляет собой мультикоптер (летательный аппарат с несколькими несущими винтами), в нижней части которого устанавливается размыкаемый кольцевой магнитопровод — токовые клещи, которыми дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки своего аккумулятора.

Российские учёные из ТВВИКУ разработали дрона, способного заряжаться от ЛЭП. Фото © РИА "Новости"

Дрон будет работать следующим образом: его оператор наводит "клещи" на линию электропередачи и даёт команду на их замыкание. После коптер начинает заряжаться в перевёрнутом состоянии и при этом продолжает вести разведку.

Как только зарядка завершится, двигатель запустится, "клещи" дрона разомкнутся, беспилотник вернётся в исходное положение. В реферате отмечается, что размещение магнитопровода в нижней части беспилотника на оси симметрии позволяет ему без риска отсоединиться от ЛЭП.