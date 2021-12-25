Российские учёные разработали дрон, способный заряжаться от ЛЭП
Такая технология позволит беспилотникам дольше выполнять задачи и летать на большее расстояние.
Фото © Pixabay
В России разработали проект дрона, который способен подзаряжаться от линий электропередачи, что значительно увеличивает продолжительность полёта. Соответствующий документ в Роспатент подали специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Минобороны РФ.
Как пишет РИА "Новости", такой беспилотник представляет собой мультикоптер (летательный аппарат с несколькими несущими винтами), в нижней части которого устанавливается размыкаемый кольцевой магнитопровод — токовые клещи, которыми дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки своего аккумулятора.
Российские учёные из ТВВИКУ разработали дрона, способного заряжаться от ЛЭП. Фото © РИА "Новости"
Дрон будет работать следующим образом: его оператор наводит "клещи" на линию электропередачи и даёт команду на их замыкание. После коптер начинает заряжаться в перевёрнутом состоянии и при этом продолжает вести разведку.
Как только зарядка завершится, двигатель запустится, "клещи" дрона разомкнутся, беспилотник вернётся в исходное положение. В реферате отмечается, что размещение магнитопровода в нижней части беспилотника на оси симметрии позволяет ему без риска отсоединиться от ЛЭП.
А ранее Лайф рассказывал, что в России изобрели бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения. Одно из преимуществ новинки — способность за три-четыре секунды переходить из режима "наготове" в боевое положение.
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