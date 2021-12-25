Вице-президент Ирана Эслами заверил, что там не будут превышать уровень обогащения урана
По словам политика, этого не случится даже в случае отказа Соединённых Штатов идти навстречу Тегерану.
Флаг Ирана © ТАСС / AP
В Иране не намерены превышать уровень обогащения урана в 60%, об этом заявил вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. По его словам, в стране не пойдут на этот шаг, даже если США не отменят свои санкции.
"Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня", — приводит РИА "Новости" слова Эслами.
Он добавил, что вся деятельность в сфере атомной энергетики в Иране проходит в рамках соглашений и постановлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Напомним, ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, то есть выше уровня, который считается оружейным. Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Действующий американский лидер Джо Байден продлил санкции против Ирана ещё на год.
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