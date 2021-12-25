Вице-президент Ирана Эслами заверил, что там не будут превышать уровень обогащения урана

В Иране не намерены превышать уровень обогащения урана в 60%, об этом заявил вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. По его словам, в стране не пойдут на этот шаг, даже если США не отменят свои санкции.

"Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня", — приводит РИА "Новости" слова Эслами.