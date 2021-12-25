НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вице-президент Ирана Эслами заверил, что там не будут превышать уровень обогащения урана

По словам политика, этого не случится даже в случае отказа Соединённых Штатов идти навстречу Тегерану.

25 декабря, 01:35
<p>Флаг Ирана © ТАСС / AP</p>

Флаг Ирана © ТАСС / AP

В Иране не намерены превышать уровень обогащения урана в 60%, об этом заявил вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. По его словам, в стране не пойдут на этот шаг, даже если США не отменят свои санкции.

"Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня", — приводит РИА "Новости" слова Эслами.

Он добавил, что вся деятельность в сфере атомной энергетики в Иране проходит в рамках соглашений и постановлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона снять санкции с Ирана в рамках СВПД

Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона снять санкции с Ирана в рамках СВПД

Напомним, ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, то есть выше уровня, который считается оружейным. Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Действующий американский лидер Джо Байден продлил санкции против Ирана ещё на год.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1