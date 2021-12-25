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В Луганске на открытии ёлки фейерверки начали стрелять по зрителям

По словам жителей города, несколько зарядов упало на дом. К счастью, люди отделались лишь лёгким испугом.

25 декабря, 01:17

Кадр из видео © Telegram / Журналистика со вкусом

В Луганске на открытии республиканской ёлки фейерверки начали стрелять по толпе. Видео © Telegram / Журналистика со вкусом

В Луганской Народной Республике во время открытия главной ёлки заряды фейерверка стали падать прямо на зрителей. Соответствующими видео местные жители поделились в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как один из залпов взлетает, разрывается, а после огненным шаром падает рядом с людьми, продолжая гореть на земле.

По словам очевидцев, такие заряды попали в том числе в жилой дом рядом с главной площадью Луганска. О пострадавших официально не сообщается, но, как говорят местные жители, все отделались лишь лёгким испугом.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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