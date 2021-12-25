В России решили заложить ещё две атомные подлодки класса "Борей"

В России в 2023 году будет заложено ещё два атомных ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта "955А" (шифр "Борей-А"). Строительством этих боевых кораблей будет заниматься "Севмаш", который входит в Объединённую судостроительную корпорацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В следующем году ожидаем подписания контракта на строительство ещё одной пары стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А". Их закладка должна состояться на Севмаше в 2023 году", — сказал источник агентства.

Как отмечается, подлодки будут созданы в рамках государственной программы вооружения, которая действует до 2027 года. Когда их сдадут, это будут 11-я и 12-я субмарины класса "Борей", из них три — проекта "955" и девять — проекта "955А".

Представителями базового проекта сейчас являются "Юрий Долгорукий", "Владимир Мономах" и "Александр Невский", они действуют в составе ВМФ. Также используется пять субмарин проекта "Борей-А". Ещё пять подлодок находятся на разных стадиях строительства.