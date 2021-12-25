В России решили заложить ещё две атомные подлодки класса "Борей"
Это будут одиннадцатая и двенадцатая субмарины данного проекта. Их построят в рамках госпрограммы вооружения.
Подлодка класса "Борей-А" © Минобороны РФ
В России в 2023 году будет заложено ещё два атомных ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта "955А" (шифр "Борей-А"). Строительством этих боевых кораблей будет заниматься "Севмаш", который входит в Объединённую судостроительную корпорацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В следующем году ожидаем подписания контракта на строительство ещё одной пары стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А". Их закладка должна состояться на Севмаше в 2023 году", — сказал источник агентства.
Как отмечается, подлодки будут созданы в рамках государственной программы вооружения, которая действует до 2027 года. Когда их сдадут, это будут 11-я и 12-я субмарины класса "Борей", из них три — проекта "955" и девять — проекта "955А".
Представителями базового проекта сейчас являются "Юрий Долгорукий", "Владимир Мономах" и "Александр Невский", они действуют в составе ВМФ. Также используется пять субмарин проекта "Борей-А". Ещё пять подлодок находятся на разных стадиях строительства.
Как рассказывал Лайф, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что уровень современности российской ядерной триады доведён до высочайшего за всю историю показателя.
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