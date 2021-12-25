Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен провести в субботу, 25 декабря, телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Одной из тем переговоров станет вопрос о дополнительных поставках пригородного газа в эту республику.

"У нас будет больше чем шесть миллионов кубометров газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять попросил, такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объёмах газа среди прочего", — сказал Вучич в интервью каналу TV Prva.

Согласно его планам, речь во время переговоров также пойдёт и о других вопросах. В том числе два президента обсудят итоги уходящего года, "проанализируют всё, что произошло".

Напомним, 25 ноября в Сочи состоялась встреча Путина и Вучича. Открывая переговоры, президент РФ заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики.