"Такой я надоедливый": Вучич заявил о намерении просить у Путина больше газа для Сербии
По словам президента, они с российским коллегой во время разговора проанализируют события уходящего года.
Александр Вучич, Владимир Путин © Пресс-служба президента РФ
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен провести в субботу, 25 декабря, телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Одной из тем переговоров станет вопрос о дополнительных поставках пригородного газа в эту республику.
"У нас будет больше чем шесть миллионов кубометров газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять попросил, такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объёмах газа среди прочего", — сказал Вучич в интервью каналу TV Prva.
Согласно его планам, речь во время переговоров также пойдёт и о других вопросах. В том числе два президента обсудят итоги уходящего года, "проанализируют всё, что произошло".
Напомним, 25 ноября в Сочи состоялась встреча Путина и Вучича. Открывая переговоры, президент РФ заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики.
По результатам переговоров Вучич отметил, что Москва на ближайшие полгода сохранила цену на газ для Белграда на уровне 270 долларов. Политик назвал эту цифру невероятной и заявил, что Сербия благодаря низкой стоимости голубого топлива сэкономила один миллиард евро.
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