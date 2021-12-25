Глава Офиса президента Украины Ермак рассказал, как Зеленский не дозвонился до Путина
По его словам, обычно лидер республики набирает чей-то номер только при уверенности, что ему ответят.
Владимир Зеленский © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский однажды в этом году не дозвонился до российского лидера Владимира Путина. Об этом случае рассказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт [с Путиным]. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся", — заявил Ермак в интервью "Фокусу".
По его мнению, переговоры между Москвой и Киевом состоятся, лишь когда будет уверенность, что Владимир Путин "готов разговаривать и будет предмет для разговора". Сейчас же какой-либо конкретной даты, когда это может случиться, нет.
Ранее Лайф писал, что депутаты от партии Порошенко обвинили Зеленского и его окружение в госизмене. При нынешнем президенте Украина потеряла энергетическую независимость, отмечается в документе, поданном в правоохранительные органы Незалежной.
Тем временем рейтинг Зеленского на Украине упал до 16,7%. Как уже писал Лайф, большинство жителей Незалежной не хотят, чтобы нынешний глава государства шёл на второй срок.
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