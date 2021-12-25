Финансист Переславский рассказал, какую информацию о заёмщике хотят знать банки

У банков есть стандартные процедуры по верификации, скорингу, выявлению задолженностей. Фактически это сбор информации по возможному заёмщику: семейное положение, кредитный рейтинг и кредитная история, информация по работодателю и по положению клиента на работе, реальны ли заявленные доходы. Об этом рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Как сообщил эксперт, помимо прочего проверяются данные по судимостям и банкротствам — кредиты бывшим заключённым, даже уже снятым с учёта, выдаются очень редко и неохотно. Если подобный кредит и одобряется, то, как правило, с повышенной ставкой и на небольшие суммы.

"Запросы о здоровье банк, по сути, практически никогда не делает, но при крупных кредитах обязательным условием становится страхование жизни и трудоспособности", — заявил Переславский.

Финансист добавил, что на вероятности одобрения кредита отрицательно скажется, если банк узнает о каких-либо серьёзных хронических заболеваниях потенциального заёмщика. Например, если ему потребуются кредитные каникулы из-за заболевания, банк может их одобрить, но при получении других кредитов более жёстко отнесётся к здоровью клиента.