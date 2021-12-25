Десятки тысяч за игрушку: Новогодние украшения времён СССР стали очень дорогими к 30-летию развала Союза
Есть коллекционные образцы, которые уже можно найти не везде. Цена очень сильно зависит от состояния.
Фото © Pixabay
25 декабря 1991 года, то есть ровно 30 лет назад, фактически перестал существовать Советский Союз. Многие вещи, произведённые в СССР, уже стали настоящим антиквариатом. Например, ёлочные новогодние игрушки. Они зачастую продаются по огромной цене — вплоть до десятков тысяч рублей. Лайф ознакомился с некоторыми объявлениями во "ВКонтакте".
Например, в Москве продаётся набор керамических ёлочных игрушек ручной работы "О достижениях СССР". Его цена — 11 тысяч рублей. В набор входят фигурки советского космонавта, бронепоезда, ракеты и подводной лодки.
Также в столице продаются фигурки девочки с голубыми глазами и довоенного Деда Мороза. Цена за лот — три с половиной тысячи рублей.
А в Уфе за простое новогоднее украшение XX века в виде часов просят полторы тысячи рублей. Как утверждает продавец, игрушка в идеальном состоянии.
За полторы тысячи рублей в Екатеринбурге также можно приобрести ёлочную игрушку "Аладдин". По утверждению автора, это редкий старинный экземпляр.
А как вам такое? Украшение для новогоднего дерева времён СССР "Баба-яга в ступе". Продавец оценивает лот в 25 тысяч рублей. Житель столицы утверждает, что игрушка в идеальном состоянии и без реставрации.
Фото © Юла
В Пензе же на продажу выставили набор ёлочных игрушек времён СССР из стекляруса: самолёты, ракеты и мельницу. Цена — 1900 рублей.
А вот в Новосибирске за две с половиной тысячи рублей продаётся редкая ёлочная игрушка. "Спутник-2". По словам автора объявления, она в хорошем состоянии.
Лайф уже рассказывал, что популярность советских ёлочных игрушек стремительно растёт, как и их цена. Особенно ценны для коллекционеров серии "Сказки Пушкина" и "Чиполлино", стоимость одной фигурки может перевалить за 100 тысяч рублей.
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