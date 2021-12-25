Десятки тысяч за игрушку: Новогодние украшения времён СССР стали очень дорогими к 30-летию развала Союза

Есть коллекционные образцы, которые уже можно найти не везде. Цена очень сильно зависит от состояния.

25 декабря 1991 года, то есть ровно 30 лет назад, фактически перестал существовать Советский Союз. Многие вещи, произведённые в СССР, уже стали настоящим антиквариатом. Например, ёлочные новогодние игрушки. Они зачастую продаются по огромной цене — вплоть до десятков тысяч рублей. Лайф ознакомился с некоторыми объявлениями во "ВКонтакте".

Например, в Москве продаётся набор керамических ёлочных игрушек ручной работы "О достижениях СССР". Его цена — 11 тысяч рублей. В набор входят фигурки советского космонавта, бронепоезда, ракеты и подводной лодки.

Фото © Объявления ВКонтакте

Также в столице продаются фигурки девочки с голубыми глазами и довоенного Деда Мороза. Цена за лот — три с половиной тысячи рублей.

Фото © Объявления ВКонтакте

А в Уфе за простое новогоднее украшение XX века в виде часов просят полторы тысячи рублей. Как утверждает продавец, игрушка в идеальном состоянии.

Фото © Объявления ВКонтакте

За полторы тысячи рублей в Екатеринбурге также можно приобрести ёлочную игрушку "Аладдин". По утверждению автора, это редкий старинный экземпляр.

Фото © Объявления ВКонтакте

А как вам такое? Украшение для новогоднего дерева времён СССР "Баба-яга в ступе". Продавец оценивает лот в 25 тысяч рублей. Житель столицы утверждает, что игрушка в идеальном состоянии и без реставрации.

Фото © Юла

В Пензе же на продажу выставили набор ёлочных игрушек времён СССР из стекляруса: самолёты, ракеты и мельницу. Цена — 1900 рублей.

Фото © Объявления ВКонтакте

А вот в Новосибирске за две с половиной тысячи рублей продаётся редкая ёлочная игрушка. "Спутник-2". По словам автора объявления, она в хорошем состоянии.

Фото © Объявления ВКонтакте