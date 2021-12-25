Премьер Армении Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
По его словам, Ереван стремился оставить окончательное решение проблемы за Минской группой ОБСЕ.
Никол Пашинян. © ТАСС / Zuma
В 2016 году армянская сторона получила катастрофические предложения на переговорах по урегулированию конфликта в Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В 2016 году сопредседателями было представлено три пакета предложений, в которых впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Но трагедия не в этом… Никто не говорит, что вопрос уточнения временного статуса Нагорного Карабаха, согласно этому переговорному содержанию, был перенесён в Совет Безопасности ООН", — сказал Пашинян.
Армянский премьер подчеркнул, что в течение всего переговорного процесса армянская сторона стремилась оставить окончательное решение проблемы за Минской группой ОБСЕ, а в 2016 году параметры решения проблемы перешли в СБ ООН.
"Вот эта катастрофа произошла в переговорном процессе в 2016 году", — отметил премьер.
Лайф напоминает, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
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