Премьер Армении Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году

В 2016 году армянская сторона получила катастрофические предложения на переговорах по урегулированию конфликта в Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В 2016 году сопредседателями было представлено три пакета предложений, в которых впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Но трагедия не в этом… Никто не говорит, что вопрос уточнения временного статуса Нагорного Карабаха, согласно этому переговорному содержанию, был перенесён в Совет Безопасности ООН", — сказал Пашинян.

Армянский премьер подчеркнул, что в течение всего переговорного процесса армянская сторона стремилась оставить окончательное решение проблемы за Минской группой ОБСЕ, а в 2016 году параметры решения проблемы перешли в СБ ООН.

"Вот эта катастрофа произошла в переговорном процессе в 2016 году", — отметил премьер.