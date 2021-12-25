Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 декабря 2021, 23:18

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести день памяти о развале СССР

Он уверен, что исчезновение Советского Союза с мировой карты стало главной геополитической катастрофой прошлого века.

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 26 декабря днём памяти о прекращении существования СССР. Документ подготовил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР).

Как пишет РБК, в пояснительной записке говорится, что развал Советского Союза стал главной геополитической катастрофой XX века. Именно она, по мнению Чернышова, привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве.

"В этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле. Такой серьёзный день, как разрушение этого великого государства, мы должны закрепить, чтобы вспоминать об этой трагедии, проводить памятные мероприятия — образовательные, просветительские", — заявил Борис Чернышов.

Как развал Союза добил героев фильма "Рождённые в СССР"
Как развал Союза добил героев фильма "Рождённые в СССР"

А ранее Лайф выяснял, какие республики готовы вернуться к идее Советского Союза, почему Штаты так испугались воссоединения СССР и каким он мог бы быть в современных условиях.

BannerImage

Флаг СССР © ТАСС / Сафрон Голиков

Артем Порвин
  • Новости
  • СССР
  • Госдума
  • История
  • Общество
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar