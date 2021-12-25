Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести день памяти о развале СССР
Он уверен, что исчезновение Советского Союза с мировой карты стало главной геополитической катастрофой прошлого века.
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 26 декабря днём памяти о прекращении существования СССР. Документ подготовил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР).
Как пишет РБК, в пояснительной записке говорится, что развал Советского Союза стал главной геополитической катастрофой XX века. Именно она, по мнению Чернышова, привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве.
"В этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле. Такой серьёзный день, как разрушение этого великого государства, мы должны закрепить, чтобы вспоминать об этой трагедии, проводить памятные мероприятия — образовательные, просветительские", — заявил Борис Чернышов.
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Флаг СССР © ТАСС / Сафрон Голиков