Учёные рассказали, какие напитки удваивают риск развития рака
Исследователи выявили, что чаще всего по этой причине появляются опухоли груди и кишечника.
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Алкоголь может в два раза повысить опасность развития рака в организме. К такому выводу пришли исследователи британской организации Cancer Research UK. Спиртные напитки, согласно выводам учёных, могут повредить клетки.
"Неважно, пьёте ли вы пиво, вино или крепкие напитки. Все виды алкогольных напитков могут вызвать рак", — цитирует выводы учёных Cancer Research UK.
Алкоголь может спровоцировать развитие рака тремя способами:
- Повреждение клеток. При употреблении организм превращает алкоголь в химическое вещество, называемое ацетальдегидом. Оно может вызвать повреждение клеток и помешать им восстанавливать это повреждение.
- Изменение гормонов. Алкоголь может повышать уровень некоторых гормонов, таких как эстроген и инсулин. Гормоны являются химическими посредниками, и более высокие уровни могут заставить клетки чаще делиться, что повышает вероятность развития раковых клеток.
- Изменение клеток во рту и горле. Алкоголь повышает вероятность поглощения вредных химических веществ клетками ротовой полости и горла. Это облегчает проникновение канцерогенных веществ (например, содержащихся в сигаретном дыме) в клетку и причинение ей повреждений.
Среди наиболее часто встречающихся видов рака, провоцируемых алкоголем, учёные назвали рак груди и кишечника. Реже по этой причине развивается рак ротовой полости, некоторые типы рака горла, рак печени. Если употреблять в день более трёх с половиной порций спиртного, риск удваивается или даже утраивается, считают эксперты. А у людей, которые выпивают алкоголь и курят, риск возрастает ещё больше.
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