Учёные рассказали, какие напитки удваивают риск развития рака

Алкоголь может в два раза повысить опасность развития рака в организме. К такому выводу пришли исследователи британской организации Cancer Research UK. Спиртные напитки, согласно выводам учёных, могут повредить клетки.

Среди наиболее часто встречающихся видов рака, провоцируемых алкоголем, учёные назвали рак груди и кишечника. Реже по этой причине развивается рак ротовой полости, некоторые типы рака горла, рак печени. Если употреблять в день более трёх с половиной порций спиртного, риск удваивается или даже утраивается, считают эксперты. А у людей, которые выпивают алкоголь и курят, риск возрастает ещё больше.