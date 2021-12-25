Россияне перечислили главные плюсы и минусы удалёнки

Число дистанционно работающих сотрудников в России сократилось и не превышает 2 млн, в то время как в 2020 году их было около 10–12 миллионов человек. Такие результаты исследования получил замглавы Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников.

При этом, как пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса SuperJob, удалённо работающие сотрудники ещё есть в 42% компаний. Подчёркивается, что эта доля значительно меньше, чем год назад, но больше, чем в сентябре 2021 года (24%).

Сервис уточняет, что чаще всего в 2021 году на удалёнке оставляли программистов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. При этом дистанционные работники жаловались на увеличение нагрузки, но большинство из них не хотели возвращаться в офисы.

Согласно проведённому исследованию, главным плюсом удалёнки россияне считают экономию на транспортных расходах и питании, так полагает каждый второй дистанционный сотрудник (50%). Вторым плюсом признано снижение количества инфекционных контактов (39%), а третьим — возможность работать отовсюду, где есть Интернет (32%).

При этом для 27% респондентов важным преимуществом стало отсутствие отвлекающих офисных факторов: разговоров коллег, совещаний и планёрок, для 23% — большее количество свободного времени.

"Главным недостатком удалённой занятости россияне считают ненормированный рабочий день (37%). На втором месте — необходимость сочетать домашние дела и рабочие обязанности (31%), на третьем — сложности в коммуникациях с коллегами по техническим причинам (28%). 27% назвали минусом удалёнки нехватку живого общения. Для 26% дистанционных сотрудников недостатком является наличие отвлекающих факторов в виде домочадцев и домашних животных", — отметили в пресс-службе SuperJob.