The Telegraph написал о национальном кризисе в Британии "из-за России"

В Великобритании возник масштабный кризис в экономике из-за резкого повышения цен на газ. Руководители топливных компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы.

Как пишет The Telegraph, по мнению британских экспертов, сырьё дорожает из-за того, что "Россия не наращивает поставки в Европу". Цены на топливо опять резко выросли за последние три недели.

"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", — считает исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Представители компании EDF называют ситуацию в сфере энергетики критической. Как подчёркивает её представитель Филипп Комаре, это только начало и обстановка будет ухудшаться. Хотя поставщики пытаются оказать поддержку потребителям, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, рассказал он.

Аналитик компании Investec Мартин Янг заявляет, что сейчас среднее домохозяйство в Великобритании платит 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей), но в апреле средние счета могут вырасти до двух тысяч фунтов (195 тысяч рублей).