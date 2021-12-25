Талибы одобрили слова Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда
Они также считают, что российский лидер верно высказался по поводу разблокирования активов Центрального банка Афганистана.
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Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* приветствовало слова президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются выражением свободы и творчества. Об этом сообщил пресс-секретарь афганского Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи на своей странице в "Твиттере".
"Исламский Эмират Афганистан (нынешнее самоназвание страны. — Прим. ред.) приветствует высказывания президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес великого исламского пророка Мухаммеда — это не свобода слова, а противодействие религиозной свободе и оскорбление священных чувств мусульман", — подчёркивается в тексте.
Также он отметил, что "Талибан" приветствовал слова российского лидера о необходимости высвободить активы Центрального банка Афганистана, которые оказались заблокированы в западных банках после смены власти в стране.
А ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин предупредил об угрозе голода в Афганистане и призвал оказать народу страны помощь. Вместе с тем глава государства отметил готовность Москвы тоже сделать всё, что в её силах.
* Деятельность организации запрещена ООН.
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