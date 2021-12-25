Талибы одобрили слова Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* приветствовало слова президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются выражением свободы и творчества. Об этом сообщил пресс-секретарь афганского Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи на своей странице в "Твиттере".

"Исламский Эмират Афганистан (нынешнее самоназвание страны. — Прим. ред.) приветствует высказывания президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес великого исламского пророка Мухаммеда — это не свобода слова, а противодействие религиозной свободе и оскорбление священных чувств мусульман", — подчёркивается в тексте.

Также он отметил, что "Талибан" приветствовал слова российского лидера о необходимости высвободить активы Центрального банка Афганистана, которые оказались заблокированы в западных банках после смены власти в стране.

А ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин предупредил об угрозе голода в Афганистане и призвал оказать народу страны помощь. Вместе с тем глава государства отметил готовность Москвы тоже сделать всё, что в её силах.