Врач Токарев назвал симптом ковида "омикрон", год сохраняющийся после болезни

Миалгия, то есть боли в мышцах, является одним из симптомов заражения штаммом коронавируса "омикрон" и может сохраняться у переболевших до года. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Постковидный синдром может включать миалгию, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройство памяти и внимания, искажение вкуса и обоняния, причём эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года", — сказал Сергей Токарев в интервью порталу Ura.ru.

С тем, что боли в мышцах после заражения "омикроном" могут беспокоить очень долго, согласен и председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв.

"Миалгия — это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме", — отметил Воробьёв.