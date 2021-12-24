Политолог Дудаков заявил, что США застигнуты врасплох предложениями России по безопасности
Как он отмечает, Москве хотелось бы, чтобы эти вопросы решались быстрее, но потребуется длительное время.
Фото © Shutterstock
Соединённые Штаты Америки оказались застигнуты врасплох предложениями России по соглашениям в сфере безопасности, считает политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, это стало очевидно сразу.
"Было понятно, что Америка застигнута врасплох. Именно поэтому реакции не было так долго", — заявил Дудаков в беседе с радио "Комсомольская правда".
Политолог подчёркивает, что предложения России были справедливыми, но отказ Штатов был более чем вероятным. Однако, по его словам, необходимо понимать дискурс, в котором находится Запад, в частности Европа.
"Принятие с её стороны таких документов выглядело бы как полное поражение, и её заклевали бы политические оппоненты в лице США", — рассказал американист.
Малек Дудаков отмечает, что теперь другая сторона может выдвигать свои предложения, но это не быстрый процесс, на который понадобится немало времени.
"России, конечно, хотелось бы, чтобы процесс шёл быстрее, но понятно, что такие вопросы будут решаться в течение длительного времени", — заключил Малек Дудаков.
Как писал Лайф, МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
Комментариев: 0