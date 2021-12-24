Политолог Дудаков заявил, что США застигнуты врасплох предложениями России по безопасности

Соединённые Штаты Америки оказались застигнуты врасплох предложениями России по соглашениям в сфере безопасности, считает политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, это стало очевидно сразу.

"Было понятно, что Америка застигнута врасплох. Именно поэтому реакции не было так долго", — заявил Дудаков в беседе с радио "Комсомольская правда".

Политолог подчёркивает, что предложения России были справедливыми, но отказ Штатов был более чем вероятным. Однако, по его словам, необходимо понимать дискурс, в котором находится Запад, в частности Европа.

"Принятие с её стороны таких документов выглядело бы как полное поражение, и её заклевали бы политические оппоненты в лице США", — рассказал американист.

Малек Дудаков отмечает, что теперь другая сторона может выдвигать свои предложения, но это не быстрый процесс, на который понадобится немало времени.