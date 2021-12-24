Директор украинского телеканала Грановский обвинил США в циничности по газовому вопросу

Вашингтон обманул Киев в вопросе с противодействием запуску российского газопровода "Северный поток – 2". С таким заявлением выступил директор украинского телеканала "Наш" Владимир Грановский. По его словам, Штаты пытаются получить треть рынка газа в Европе.

"Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определённом смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов", — рассказал Грановский.