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Директор украинского телеканала Грановский обвинил США в циничности по газовому вопросу

Он уверен, что американцы используют грязные пиар-технологии, чтобы навести страх на мир.

24 декабря, 20:38

Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Вашингтон обманул Киев в вопросе с противодействием запуску российского газопровода "Северный поток – 2". С таким заявлением выступил директор украинского телеканала "Наш" Владимир Грановский. По его словам, Штаты пытаются получить треть рынка газа в Европе.

"Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определённом смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов", рассказал Грановский.

Как передаёт РИА "Новости", он считает, что американцы достигли своей цели, напугав всех возможностью нападения России на Украину, а сами извлекают геополитические выгоды.

Новак: РФ надеется на завершение сертификации "Северного потока – 2" к середине 2022 года

Новак: РФ надеется на завершение сертификации "Северного потока – 2" к середине 2022 года

Лайф информировал, что 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки".

16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. При этом 17 декабря началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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