Директор украинского телеканала Грановский обвинил США в циничности по газовому вопросу
Он уверен, что американцы используют грязные пиар-технологии, чтобы навести страх на мир.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Вашингтон обманул Киев в вопросе с противодействием запуску российского газопровода "Северный поток – 2". С таким заявлением выступил директор украинского телеканала "Наш" Владимир Грановский. По его словам, Штаты пытаются получить треть рынка газа в Европе.
"Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определённом смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов", — рассказал Грановский.
Как передаёт РИА "Новости", он считает, что американцы достигли своей цели, напугав всех возможностью нападения России на Украину, а сами извлекают геополитические выгоды.
Лайф информировал, что 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки".
16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. При этом 17 декабря началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2".
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