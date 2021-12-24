В России испытают регистрацию граждан на "Госуслугах" через приложение
Фактически ЕСИА является электронным паспортом россиянина, который позволяет гражданам пользоваться различными государственными сервисами.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
В России пройдёт эксперимент по регистрации граждан РФ в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием мобильного приложения. Он будет проводиться с 27 декабря 2021 года по 31 декабря 2022-го. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Провести с 27 декабря 2021 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимент по регистрации граждан Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" с использованием мобильного приложения", — отмечается в документе.
Регистрация в ЕСИА позволяет россиянам пользоваться многими государственными услугами дистанционно. Например, через портал "Госуслуги", а также на сайте налоговой службы и так далее.
Ранее Лайф рассказывал, что пользователям некоторых сервисов стала доступна авторизация через ЕСИА. В ближайшее время к ним присоединятся "Авито" и ряд других. Всего же в проекте на данный момент десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.
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