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В России испытают регистрацию граждан на "Госуслугах" через приложение

Фактически ЕСИА является электронным паспортом россиянина, который позволяет гражданам пользоваться различными государственными сервисами.

24 декабря, 20:16
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

В России пройдёт эксперимент по регистрации граждан РФ в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием мобильного приложения. Он будет проводиться с 27 декабря 2021 года по 31 декабря 2022-го. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести с 27 декабря 2021 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимент по регистрации граждан Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" с использованием мобильного приложения", отмечается в документе.

Регистрация в ЕСИА позволяет россиянам пользоваться многими государственными услугами дистанционно. Например, через портал "Госуслуги", а также на сайте налоговой службы и так далее.

Россиян начали пускать в соцсети через госуслуги

Россиян начали пускать в соцсети через госуслуги

Ранее Лайф рассказывал, что пользователям некоторых сервисов стала доступна авторизация через ЕСИА. В ближайшее время к ним присоединятся "Авито" и ряд других. Всего же в проекте на данный момент десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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