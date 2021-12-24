Лидер правящей партии Польши обвинил ФРГ в попытке создания "Четвёртого рейха"

В Польше лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Германия решила создать федеративный Европейский союз под своим предводительством. Польский политик назвал это не иначе как планами по формированию "Четвёртого рейха".

Как сказал Качиньский в интервью "Ежедневной польской газете", Берлин якобы хочет подчинить себе поляков, лишив их права на самоопределение, если они согласятся, то деградируют.

"А безумие энергетической трансформации, не считаясь с экономическими и социальными издержками, привело бы в течение десятилетия польские семьи к бедности", — уверен польский политик.

По его мнению, есть несколько стран, которые не разделяют планов Германии о федерализации Евросоюза. Свой термин "Четвёртый рейх" он не считает чем-то предосудительным, "речь ведь идёт не о Третьем рейхе, а об отсылке к первому".