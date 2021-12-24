В Екатеринбурге неизвестный в капюшоне застрелил посетителя кафе

В Свердловской области полиция ищет убийцу, застрелившего человека в кафе возле остановки "Билимбаевская" в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина пил в кафе чай, когда неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в чёрной маске зашёл туда и произвёл выстрел. Его жертва получила ранение, несовместимое с жизнью. На месте преступления работает полиция. К поискам убийцы привлечены кинологи.

"По предварительным данным, в помещении точки быстрого питания, расположенной вблизи автобусной остановки "Билимбаевская", мужчина за столиком пил чай. Неожиданно вошёл неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в чёрной маске и при помощи предмета, похожего на пистолет, смертельно ранил гражданина и скрылся", — сказал начальник пресс-службы Валерий Горелых.

Полиция опрашивает очевидцев, устанавливает возможных свидетелей, а также выясняет, куда и на чём скрылся преступник. Личность погибшего оперуполномоченные уже установили. По некоторым данным, это мужчина 1965 года рождения. Отрабатываются различные версии произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).