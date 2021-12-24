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Два человека найдены мёртвыми в томском тире после соревнований по стрельбе

По предварительным данным, один из посетителей застрелил инструктора и совершил самоубийство. На месте трагедии работают следователи, возбуждено уголовное дело.

24 декабря, 14:59
<p>Стрелковый центр в Томске, где произошла трагедия © <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Стрелковый центр в Томске, где произошла трагедия © Mash

ЧП произошло в Советском районе Томска, где сегодня проводились соревнования по практической стрельбе. Как пишет Mash, на территории тира нашли два тела с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, один из посетителей застрелил инструктора и совершил самоубийство. На месте трагедии работают следователи, возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф рассказывал, как на Украине подросток прострелил себе голову в тире, когда инструктор отвлёкся. Пуля пробила 14-летнему юноше височные кости с двух сторон. Он оказался в больнице в коме, а тренер — под следствием.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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