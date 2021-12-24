Два человека найдены мёртвыми в томском тире после соревнований по стрельбе

ЧП произошло в Советском районе Томска, где сегодня проводились соревнования по практической стрельбе. Как пишет Mash, на территории тира нашли два тела с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, один из посетителей застрелил инструктора и совершил самоубийство. На месте трагедии работают следователи, возбуждено уголовное дело.