Два человека найдены мёртвыми в томском тире после соревнований по стрельбе
По предварительным данным, один из посетителей застрелил инструктора и совершил самоубийство. На месте трагедии работают следователи, возбуждено уголовное дело.
Стрелковый центр в Томске, где произошла трагедия © Mash
ЧП произошло в Советском районе Томска, где сегодня проводились соревнования по практической стрельбе. Как пишет Mash, на территории тира нашли два тела с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, один из посетителей застрелил инструктора и совершил самоубийство. На месте трагедии работают следователи, возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, как на Украине подросток прострелил себе голову в тире, когда инструктор отвлёкся. Пуля пробила 14-летнему юноше височные кости с двух сторон. Он оказался в больнице в коме, а тренер — под следствием.
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