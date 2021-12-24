Напавшего на сотрудников ГИБДД судью из Симферополя лишили полномочий
Кроме того, в отношении 62-летнего мужчины был составлен административный протокол, ему грозит лишение водительских прав.
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В Крыму лишили полномочий судью Центрального районного суда Симферополя Юрия Гулевича, угрожавшего после ДТП сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, у 62-летнего судьи отобрали мантию за отказ от медицинского освидетельствования после скандального инцидента в центре Ялты. Кроме того, в отношении Гулевича был составлен административный протокол, ему также грозит лишение водительских прав.
Напомним, 15 декабря Лайф публиковал видео, на котором Гулевич угрожал полицейским, приехавшим на место ДТП. Судья на "фольксвагене" врезался в припаркованный "порше". На кадрах видно, что вместо документов на машину пьяный россиянин тыкал в лицо инспекторам служебным удостоверением, а потом и вовсе решил на них напасть. С трудом стоя на ногах, он заявлял, что его не имеют права задерживать.
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