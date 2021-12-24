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Напавшего на сотрудников ГИБДД судью из Симферополя лишили полномочий

Кроме того, в отношении 62-летнего мужчины был составлен административный протокол, ему грозит лишение водительских прав.

24 декабря, 19:13
<p>© Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

© Telegram / SHOT

В Крыму лишили полномочий судью Центрального районного суда Симферополя Юрия Гулевича, угрожавшего после ДТП сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у 62-летнего судьи отобрали мантию за отказ от медицинского освидетельствования после скандального инцидента в центре Ялты. Кроме того, в отношении Гулевича был составлен административный протокол, ему также грозит лишение водительских прав.

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Напомним, 15 декабря Лайф публиковал видео, на котором Гулевич угрожал полицейским, приехавшим на место ДТП. Судья на "фольксвагене" врезался в припаркованный "порше". На кадрах видно, что вместо документов на машину пьяный россиянин тыкал в лицо инспекторам служебным удостоверением, а потом и вовсе решил на них напасть. С трудом стоя на ногах, он заявлял, что его не имеют права задерживать.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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