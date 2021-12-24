Напавшего на сотрудников ГИБДД судью из Симферополя лишили полномочий

По данным телеграм-канала, у 62-летнего судьи отобрали мантию за отказ от медицинского освидетельствования после скандального инцидента в центре Ялты. Кроме того, в отношении Гулевича был составлен административный протокол, ему также грозит лишение водительских прав.

Напомним, 15 декабря Лайф публиковал видео, на котором Гулевич угрожал полицейским, приехавшим на место ДТП. Судья на "фольксвагене" врезался в припаркованный "порше". На кадрах видно, что вместо документов на машину пьяный россиянин тыкал в лицо инспекторам служебным удостоверением, а потом и вовсе решил на них напасть. С трудом стоя на ногах, он заявлял, что его не имеют права задерживать.