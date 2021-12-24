Минюст внёс в реестр иноагентов группы ЛГБТ из Краснодарского края и Петербурга

Министерство юстиции РФ признало незарегистрированными общественными объединениями, выполняющими функции иностранного агента, петербургскую инициативную группу ЛГБТ "Выход"* и краснодарскую инициативную группу ЛГБТ + "Реверс"*.

"Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" и санкт-петербургская инициативная группа ЛГБТ "Выход", — говорится в сообщении на сайте Минюста РФ.

На сайте краснодарской инициативной группы отмечается, что её участники оказывают психологическую, юридическую и социальную поддержку для представителей ЛГБТ, организуют профилактику и тестирование на ВИЧ и всячески защищают права членов сообщества в случаях дискриминации. Деятельность петербургской группы описывается практически так же. Кроме того, что организация из Северной столицы известна своими митингами, акциями и международными тематическими конференциями.

Ранее Лайф сообщал, что Минюст внёс в список иноагентов общественную организацию "Маяк"* и АНО "Лилит"*. На сайте первой указано, что представители организации оказывают социально-психологическую поддержку членам ЛГБТ-сообщества и пострадавшим от насилия женщинам.

Как сообщал Лайф, ранее в Кремле отмечали, что не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.