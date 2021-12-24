Forbes включил основателя Ethereum Бутерина в список самых заметных миллиардеров года
Отметим, что 27-летний бизнесмен — уроженец подмосковной Коломны. В шесть лет вместе с семьёй он уехал жить в Канаду, а позже перебрался в Швейцарию.
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Создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина включили в список самых заметных новых миллиардеров года по версии издания Forbes. Авторы рейтинга отметили, что в 2021 году его выручка составила 1,3 млрд долларов.
Уточняется, что периодически 27-летний долларовый миллиардер выпадал из списка "молодых богачей мира", но затем в него возвращался. Это происходило из-за постоянных колебаний стоимости криптовалюты Ethereum.
Отметим, что Бутерин — уроженец подмосковной Коломны. В шесть лет вместе с семьёй он уехал в Канаду, а позже перебрался в Швейцарию. В 2018 году парень стал почётным доктором Базельского университета.
А ранее Лайф сообщал, что богатейшая россиянка Татьяна Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния. По данным Forbes, капитал основательницы Wildberries увеличился за 2021 год более чем на 1000%.
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