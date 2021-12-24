Forbes включил основателя Ethereum Бутерина в список самых заметных миллиардеров года

Создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина включили в список самых заметных новых миллиардеров года по версии издания Forbes. Авторы рейтинга отметили, что в 2021 году его выручка составила 1,3 млрд долларов.

Уточняется, что периодически 27-летний долларовый миллиардер выпадал из списка "молодых богачей мира", но затем в него возвращался. Это происходило из-за постоянных колебаний стоимости криптовалюты Ethereum.

Отметим, что Бутерин — уроженец подмосковной Коломны. В шесть лет вместе с семьёй он уехал в Канаду, а позже перебрался в Швейцарию. В 2018 году парень стал почётным доктором Базельского университета.