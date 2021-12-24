НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Forbes включил основателя Ethereum Бутерина в список самых заметных миллиардеров года

Отметим, что 27-летний бизнесмен — уроженец подмосковной Коломны. В шесть лет вместе с семьёй он уехал жить в Канаду, а позже перебрался в Швейцарию.

24 декабря, 18:50
<p>Фото © Getty Images / John Phillips / Getty Images for TechCrunch</p>

Фото © Getty Images / John Phillips / Getty Images for TechCrunch

Создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина включили в список самых заметных новых миллиардеров года по версии издания Forbes. Авторы рейтинга отметили, что в 2021 году его выручка составила 1,3 млрд долларов.

Уточняется, что периодически 27-летний долларовый миллиардер выпадал из списка "молодых богачей мира", но затем в него возвращался. Это происходило из-за постоянных колебаний стоимости криптовалюты Ethereum.

Forbes назвал Павла Дурова самым разбогатевшим в 2021 году российским миллиардером

Forbes назвал Павла Дурова самым разбогатевшим в 2021 году российским миллиардером

Отметим, что Бутерин — уроженец подмосковной Коломны. В шесть лет вместе с семьёй он уехал в Канаду, а позже перебрался в Швейцарию. В 2018 году парень стал почётным доктором Базельского университета.

А ранее Лайф сообщал, что богатейшая россиянка Татьяна Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния. По данным Forbes, капитал основательницы Wildberries увеличился за 2021 год более чем на 1000%.

Forbes признал Илона Маска богатейшим человеком в истории

Forbes признал Илона Маска богатейшим человеком в истории

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1